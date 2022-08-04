Yeşiltepe'de bir evde uyuşturucu madde ve silah bulundu

Polis tarafından Zincir Operasyonu kapsamında Yeşiltepe’de bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



Polis bültenine göre, isminin baş harfleri M.Ş. (E-45) olan şahsın kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aynı madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker ile 0.5 gram ağırlığında yine aynı türde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü, tabanca ve 14 adet canlı mermi bulundu.



M.Ş. tutuklandı.



