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Yeşilköy'de feci kaza: 1 ölü

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Yeşilköy'de feci kaza: 1 ölü
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Karpaz bölgesi köylerinden Yeşilköy'de bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen feci kazada bir çocuk hayatını kaybetti.
Poli Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmesi sonucu yaşandı. Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirdi. Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.
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