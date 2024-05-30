Yeşilırmak’ta iş kazası

Yeşilırmak’ta dün 11.30 sıralarında yapımı devam eden inşaatın ikinci katında çalışan MD Sohel Rana (E-23), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Polis açıklamasına göre, Rana, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, sağ el bileğiyle sol ayak topuğundaki kırıklar nedeniyle ortopedi servisinde gözetim altına alındı.
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