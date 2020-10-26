Yenierenköy açıklarında 23 düzensiz göçmen bulundu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 erkek 3 kadın, 3 erkek çocuk ve 1 kız çocuktan oluşan göçmenler, Türkiye Cumhuriyeti ile Sahil Güvenlik Alanında İş Birliği Anlaşması kapsamında TC Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi.
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