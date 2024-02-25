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Yeniboğaziçi’nde ATV kazası… Biri ağır iki çocuk yaralandı

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Yeniboğaziçi’nde ATV kazası… Biri ağır iki çocuk yaralandı
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 Yeniboğaziçi’nde meydana gelen trafik kazasında ATV aracın ağaca çarpması sonucunda 15 yaşlarında biri ağır iki çocuk yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.30 civarında Belediye parkının güneyinde bulunan isimsiz asfalt yol üzerinde, batı istikametine doğru seyreden Doğu Erdinç Diran (E-15) yönetiminde bulundurduğu kayıtsız ATV tipi araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan kaldırım taşına ardından da kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacına çarptı.
Kazada yaralanan ATV sürücüsü Doğu Erdinç Diran ile  aynı aracın arkasında yolcu olarak bulunan Ariamard Vazırı  (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.
Doğu Erdinç Diran taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ariamard Vazırı  Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine sevk edildi.
 ATV araç sürücüsü Doğu Erdinç Diran tutuklandı.
 
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