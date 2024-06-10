"Yargıç sayısı yetersiz"

Mahkeme binalarının yetersiz kaldığını ifade eden Özerdağ, birçok Kaza Mahkemesi’nde ihtiyaç duyulan yargıç sayısını da bu nedenle arttıramadıklarına vurgu yaptı

“Anayasa değişikliği referandumunun içeriği halka yeteri kadar anlatılamadı mı?” sorusu üzerine Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Biz aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu olduğumuz için referandumda konuyu çok anlatmak istemedik. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin adil ve tarafsız olarak sonuçlanmasını sağlamaya yetkili bir kurumdur. Kendimizi ilgilendiren bir referandumda, bu konuda çok konuşup taraf olmayı tercih etmedik. Cumhurbaşkanlığı seçimi de çok çekişmeli bir seçimdi. O çekişmeli seçimin içerisinde referandum, siyasiler tarafından çok anlatılamadı.” ifadesini kullandı.

Mahkeme binalarındaki eksikliklere dikkat çeken Özerdağ, Yüksek Mahkeme olarak günün koşullarına uygun ve yargıç sayısının da artma ihtimalini de dikkate alarak yeni bir Yüksek Mahkeme binası yapılması konusunda çalışmaları olduğunu kaydetti.

Çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Özerdağ, ileriki dönemde bazı gelişmelerin olabileceğini söyledi.

Kaza mahkemelerinde de ciddi sorunların olduğunu ve binaların eski olduğuna dikkat çeken Özerdağ, “Mahkeme binaları bugünkü kullanıma uygun değil. Tamiratı da çok uzun sürüyor. Örneğin Lefke Kaza Mahkemesi binasının tamiratı çok zaman aldı.” diye konuştu.

Mahkeme binalarının yetersiz kaldığını ifade eden Özerdağ, birçok Kaza Mahkemesi’nde ihtiyaç duyulan yargıç sayısını da bu nedenle arttıramadıklarına vurgu yaptı.

Özerdağ, “Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç sayısını arttırabiliriz ancak salon ve oda sayısı azdır. Girne ve Gazimağusa Mahkemesi’nde de benzer sorunlar var.” dedi.

Hukuk ve ceza davalarında sürekli bir artışın olduğunu vurgulayan Özerdağ, süratli bir yargılamanın sağlanabilmesi ve yargıçların önlerinde bulunan dava sayılarının daha sağlıklı rakamlara indirilebilmesi için yargıç sayılarının artırılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

“1983’te 3 yargıç İstinaf Mahkemesi’ne bakıyordu, 2024’te de halen 3 yargıç İstinaf Mahkemesi’ne bakıyor. Ciddi bir tıkanıklık söz konusu.” ifadelerine yer veren Özerdağ, geçmişte Yargıtay’ın huzurunda görüşülen dava sayısının 200-300’lerdeyken şimdilerde ise 800-900’lere ulaştığının altını çizdi.

Yargıtay’ın söz konusu davaları sonuçlandırmasının yıllara yayılma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu belirten Bertan Özerdağ, şöyle devam etti:

“Bütün dünyada Yüksek Mahkemelerde Raportörler vardır. Yüksek Mahkeme Yargıçlarına yapacağı araştırmalarda bilgi toplamada, dosya içerisindeki özetleri hazırlamada yardımcı olur. Bu artık Yüksek Mahkeme Yargıçları için gereklidir. Bu konuda bir yasa çalışması yapıldı ve şu anda Raportörlük Yasası Meclis Komitesi’ndedir. Yasalaşması halinde yeni dönemde Raportör alabileceğiz ve Yüksek Mahkeme Yargıçları’na ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.”

İlk tahkikat (PI) duruşmalarının kaldırılmasıyla ilgili iki yıl önce başlatılan bir çalışma olduğunu, mahkemeleri temsilen o çalışmalarda yer aldığını ifade eden Özerdağ, çalışmanın içinde Başsavcılık ve Barolar Birliği’nin de bulunduğunu aktardı.

Yasal çalışma yapıldığını kaydeden Özerdağ, “Bir iki noktada sorun var. Ancak çözülemeyecek bir sorun değildir.” dedi.

İlk tahkikat duruşmalarının Güney Kıbrıs’ta da kaldırıldığını belirten Özerdağ, amaçlarının bütün dünyada uygulamalardan kaldırılmış olan ve prosedürü uzatan bu uygulamanın kaldırılması konusundaki çalışmaları, yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Özerdağ, “İlk tahkikat duruşmalarının kaldırılmasıyla birlikte dosyalar daha hızlı Ağır Ceza Mahkemesi’ne intikal edecek. Süreç hızlanacak” şeklinde konuştu.

