Yabancı uyruklu kadına tecavüz etmekle suçlanıyor

Lefke’de Yunus Emre Gençer, bir eğlence mekanında tanışıp arkadaş olduğu yabancı uyruklu bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Lefke’de Yunus Emre Gençer adlı zanlı cinsel tecavüz, cinsel dokunulmazlığı ihlal ve alıkoyma meseleleri ile ilgili dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Yunus Emre Gençer'in 5 Mayıs 2024 tarihinde 04:00 raddelerinde bir eğlence mekanında tanışıp arkadaş olduğu yabancı uyruklu birine ikâmetgahının yatak odası içerisinde rızası olmadığı halde cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Tahkikatın yeni başladığını belirten polis memuru, müştekinin, devlet hastanesi götürüldüğünü ancak kontrol edilmediğini belirterek alınması gereken ifadeler ve kamera kayıtları yanında yapılacak olan doktor kontrolü ile yeni suçların oluşması ihtimal olduğunu söyleyerek 3 gün tutukluk süresi talep etti.

Yargıç konu ile ilgili zanlıya söz hakkı verdiğinde suçları kabul etmediğini belirtti ve poliste zanlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

