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Uyuşturucuya iki yıl hapis

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Uyuşturucuya iki yıl hapis
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497 gram ağırlığında hintkeneviri ile 50 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ithal eden sanık Dieng Mor’un aleyhindeki karar açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, kamu yararı gereği sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
 
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