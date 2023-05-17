“Öldürmem için yalvardı”

Güney Kıbrıs’ta kanser hastası eşini boğarak öldüren İngiliz David Hunter, eşinin kanser nedeniyle acı çektiğini ve kendisini öldürmesi için yalvardığını bu nedenle eşini elleri ile boğarak öldürdüğünü söyledi

76 yaşındaki İngiliz David Hunter, kanser olan karısını Ekim 2021'deGüney Kıbrıs’ta öldürdüğü gerekçesi yargılanmaya başlandı.Ekim 2021 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs’ta cezaevinde tutulan David Hunter, karısını öldürmekle yargılandığı davada gözyaşlarına boğuldu, mahkemede eşinin hastalığından dolayı yaşadığı acıları anlatırken ağladı.76 yaşındaki Hunter, eşini boğarak öldürdüğü için çıktığı mahkemede kendisini savundu.Hunter, mahkemede eşini hastalığı yüzünden öldürdüğünü söyledi.Hunter, eşi ile 57 yıl evli kaldıklarını, mükemmel ilişkileri olduğunu, eşini çok sevdiğini ve eşinin yaşadığı acıların son bulması için eşinin isteğini yerine getirdiğini söyledi.David, mahkemede verdiği ifadede eşinin kanser nedeniyle aşırı derecede acı çektiğini ve kendisini öldürmesi için yalvardığını bu nedenle eşini elleri ile boğarak öldürdüğünü söyledi.Emekli madenci olan David, eşinin tam 6 ay boyunca kendisine ölmek için yalvardığını, durumunun o kadarsöyledi.David'in yargılanmasına devam ediliyor.