banner913
banner932
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
17 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
16 0
 
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
15 0
Bu ne cesaret?
Bu ne cesaret?
15 0
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor
25 0
GG ve MSA final kapısını araladı
GG ve MSA final kapısını araladı
9 0
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
14 0
banner915

“Öldürmem için yalvardı”

banner476

Güney Kıbrıs’ta kanser hastası eşini boğarak öldüren İngiliz David Hunter, eşinin kanser nedeniyle acı çektiğini ve kendisini öldürmesi için yalvardığını bu nedenle eşini elleri ile boğarak öldürdüğünü söyledi

banner825
“Öldürmem için yalvardı”
banner931
76 yaşındaki İngiliz David Hunter, kanser olan karısını Ekim 2021'de
Güney Kıbrıs’ta öldürdüğü gerekçesi yargılanmaya başlandı.
Ekim 2021 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs’ta cezaevinde tutulan David Hunter, karısını öldürmekle yargılandığı davada gözyaşlarına boğuldu, mahkemede eşinin hastalığından dolayı yaşadığı acıları anlatırken ağladı.
76 yaşındaki Hunter, eşini boğarak öldürdüğü için çıktığı mahkemede kendisini savundu.
Hunter, mahkemede eşini hastalığı yüzünden öldürdüğünü söyledi.
Hunter, eşi ile 57 yıl evli kaldıklarını, mükemmel ilişkileri olduğunu, eşini çok sevdiğini ve eşinin yaşadığı acıların son bulması için eşinin isteğini yerine getirdiğini söyledi. 
David, mahkemede verdiği ifadede eşinin kanser nedeniyle aşırı derecede acı çektiğini ve kendisini öldürmesi için yalvardığını bu nedenle eşini elleri ile boğarak öldürdüğünü söyledi.
Emekli madenci olan David, eşinin tam 6 ay boyunca kendisine ölmek için yalvardığını, durumunun o kadar çaresiz olduğunu bu nedenle eşini öldürmekten başka çaresinin kalmadığını söyledi.
David'in yargılanmasına devam ediliyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.