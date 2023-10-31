Uyuşturucu satıcılarına ibretlik ceza

Polis operasyonunda 4 buçuk milyon TL değerinde 2 kilo 250 gram methamfetamin ve 4 kilo 340 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 7 kişiden Ibunola Ruben Olıver’e 12 yıl, Louis Ekene Ubah’a ise 10 yıl hapis cezası verildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün düzenlediği Toz Duman operasyonunda ele geçirilen 4 buçuk milyon TL değerinde 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin ve 4 kilo 340 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle ilgili tutuklanan 7 kişiden Ibunola Ruben Olıver ile Louis Ekene Ubah hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Ibunola Ruben Olıver 12 yıl, Louis Ekene Ubah ise 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Yargıç, 27 Ekim 2021 tarihinde polis ekibi tarafından adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Ibunola Ruben Oliver’in tespit edilerek alıkonulduğunu ifade etti.

Yargıç, kargo paketi içerisinde Ibunolwa Ruben Olıver'in huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan 2 kilo 300 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Yargıç, sanıktan yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu bir şahsın adına gönderilmesini sağladığı ve yine ayni şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu paketini Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini aktardı.

Yargıç, Louis Ekene Ubah’ın, Girne’de ikamet ettiği adreste yapılan aramada 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını bildirdi. Yargıç, Louis Ekene Ubah’ın uyuşturucu maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile 21 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa’da Ibunola Ruben Olıver’den aldığını, 21 Eylül 2021-27 Ekim 2021 tarihleri arasında konu maddeler içerisinden 300 gramını Girne’de tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Yargıç, her iki sanığın da uyuşturucuyu ticari amaçlı tasarruf edip, sattığını belirtti ve bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç, sanık Ibunola Ruben Oliver’e 10 yıl, Louis Ekene Ubah’a ise 12 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

