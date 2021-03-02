Üniversite kampüsündeki kavga kanlı bitti

Son dakika: Haspolat'ta bir üniversite kampüsünün yurtlarında yaşanan kavga sonucunda bir kişi yaralandı.

Üniversite kampüsü içinde bulunan yurtlarda üç kişi arasında çıkan kavga sonucunda bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili 2 kişinin tutklandığı bildirilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürmekte.