Üniversite kampüsündeki kavga kanlı bitti

Son dakika: Haspolat'ta bir üniversite kampüsünün yurtlarında yaşanan kavga sonucunda bir kişi yaralandı.
Üniversite kampüsü içinde bulunan yurtlarda üç kişi arasında çıkan kavga sonucunda bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili 2 kişinin tutklandığı bildirilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürmekte.
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