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Restorancılar kararlı

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Restorancılar kararlı

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, “8 Mart Pazartesi günü tüm ülkeyle birlikte aynı anda kademeli olarak açılmaya hazır olduklarını” duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada “İşletmelerimizin açık alanlarının yüzde yüzünü masalar arası 2 metre, ayni masadaki sandalyeler arası 60 cm. Kapalı alanlarımızın 3/1’ini tüm varolan ve yeni eklenecek kurallar ile 4 Mart Perşembe günü tüm ülke ile ayni anda kademeli olarak açmaya hazırız” denildi.

Açıklamada hükümetten “açılma” kararı çıkmaması halinde restoranların 8 Mart Pazartesi günü açılacağı açıklandı.

“Aksi durumda biz işletmelerimizi yukardaki kurallar ile PCR testlerimizi de yaptırarak 8 Mart Pazartesi günü açıyoruz” vurgusunda bulunulan açıklamada, tüm restorancılar eyleme katılmaya davet edildi.

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