Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler soncu ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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