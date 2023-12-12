Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler soncu ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

