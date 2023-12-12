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Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen kişi tutuklandı

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Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen kişi tutuklandı
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Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler soncu ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
 
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