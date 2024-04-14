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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 423 sürücüye ceza kesildi

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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 423 sürücüye ceza kesildi
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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 280 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 423 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis, 1 sürücüyü tutukladı, 39 aracı ise trafikten men etti.
Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle: “247’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 84’ü diğer trafik suçları.”
 
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