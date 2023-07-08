Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, 1529 araç kontrol edildi; çeşitli suçlardan toplam 314 araç sürücüsü rapor edildi; 1 araç sürücüsü tutuklandı; 21 araç ise trafikten men edildi.





Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün trafik ekipleri tarafından ülke genelinde denetimler yapıldı. 1529 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 136’sı belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 314 araç sürücüsü rapor edilirken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 21 araç ise trafikten men edildi.

