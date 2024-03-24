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Ülke geneli trafik denetimlerinde 446 sürücü rapor edildi

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Ülke geneli trafik denetimlerinde 446 sürücü rapor edildi
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Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, toplam 2 bin 302 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından dolayı 446 rapor yazıldı.

Polis açıklamasında aleyhlerinde yasal işlem başlatılıan sürücülerden 6’sının tutuklandığı, 40 aracınsa trafikten men edildiği belirtildi.

Rapor edilen trafik suçları ise, 257 süratli, 23 alkollü içki tesiri altında, 6 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5 emniyet kemeri takmadan, 13 seyrüsefer ruhsatsız, 6 sigortasız, 1 tehlikeli, 1’i kayıtsız araç kullanma, 60 sürüş esnasında cep telefonu kullanma ve 74 diğer trafik suçları olarak açıklandı.

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