Tüyler Ürperten Cinsel Saldırı

Lefkoşa’da infial! 49 yaşındaki Oktay Tokgöz, başkentin en işlek caddesi olan Dereboyu'nda, güpegündüz 6 ve 7 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu. Zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da güpegündüz Dereboyu olarak bilinen en işlek caddede, 6 ve 7 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 49 yaşındaki Oktay Tokgöz tutuklandı. Zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı.

Olay infiale neden oldu. Çocuklara cinsel saldırıda bulunan zanlı kamera kayıtlarından tespit edildi.

“Çocuğun Cinsel istismarı” ve “KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak”suçlarından tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, 15.05.2024 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa’da, Osman Pasa Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin Oktay Tokgöz'ün cinsel davranışla ve her iki eli ile Lefkoşa’da sakin henüz 6 yaşındaki H.N.A’nın beline sarılıp sol yanağını yaladığına vurgu yaptı.

Polis, zanlının, aynı gün henüz 7 yaşındaki N.Z.F’nin her iki yanağını yalayarak eli ile karın bölgesini okşayıp vajinasını sıkıp okşayıp, çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini ve olay ile sonrasının kamer kayıtlarında tespit edildiğine dikkat çekti.

Polis "Mesele toplum içinde infial yaratan ciddi bir meseledir ve ağır ceza kapsamına giren bir suçtur” dedi.

Polis, soruşturmada zanlının 25.10.2023 tarihinden itibaren toplam 204 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini kaydetti.

Polis, “Mesele polisin bilgisine 16.05.2024 tarihinde gelmiştir. Aynı tarihte olay mahallinden yapılan soruşturmada mesele ile ilgili kamera görüntüleri tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Aynı tarihte zanlı Lefkoşa Surlariçi’nde tespit edilerek Derdest Emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne sevk edilmiştir” dedi.

Polis, meselede tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadelerin yanı sıra zanlının KKTC’de ne maksatla bulunduğu ve başka herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğine vurgu yapıp, aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

