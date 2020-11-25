Tutuklanınca başka suçları da ortaya çıktı

Yasa dışı yollardan Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine geçirilen çalıntı aracı satın alan ve Meryem Boşnak’a ait aracı da kasti hasara uğratarak izinsiz alan zanlı Salih Mavideniz’inbirçok suçltan sabıkalarının bulunduğu ortaya çıktı



Yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın Güney’inden Kuzey’ine geçirildiği tespit edilen çalıntı aracı 400 Euro karşılığında alan ve 2020 yılı Ekim ayı içerisinde de Meryem Boşnak’a ait aracı hasara uğratıp izinsiz aldığı ortaya çıkan zanlı Salih Mavideniz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

“Gümrüksüz mal tasarrufu”, “Hırsızlık mal kabulü” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile ilgili bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Mavideniz tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polis zanlının 2017 ve 2020 yılları arasında “Sahtekarlıkla para temini”, “Bina açma”, “Sirkat”, “Mahkeme emrine riayetsizlik” ve “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından dolayı sabıkalarının bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması, 4 bin TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması koşulları ile teminata bağlanmasına karar verdi.

