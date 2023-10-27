Traktör lastiklerini gümrüklemeyince tutuklandı

Güney Kıbrıs’tan aldığı ancak gümrüğe beyan etmediği dört traktör lastiğini işyerine taşıyan Recep Gürdağ tutuklandı

Güney Kıbrıs’tan alınan ancak gümrüğe beyan edilmeyen 4 traktör lastiğini işyerine taşırken tutuklanan Recep Gürdağ dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, 25 Ekim 2023 tarihinde Akıncılar’da Recep Gürdağ’ın kullanımında bulunan HJ 254 plakalı Isuzu Kamyonet ile Güney Kıbrıs’tan gümrüğe beyan edilmeyen ithali yasaklanmış 2 adet traktör ön lastiği ile 2 adet arka lastiklerini tasarrufuna alarak Aslanköy’de bulunan Recep Gürdağ Lastikçi isimli işyerine götürdüğü esnada bir polis ekibi tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında tanımadığı bir kişinin kendisine gelerek, “Akıncılar’da köyün girişinde lastiklerim var, alır mısın? Sonra gelip alayım” dediğini belirttiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı ise traktör lastiklerinin ithalinin yasak olmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

