banner762
banner815
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
11 0
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
28 0
 
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
17 0
U17’lerin şampiyonu YDÜ
U17’lerin şampiyonu YDÜ
20 0
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
37 0
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
65 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
53 0
banner797

Trafik suçu nedeniyle durdurulan araçta ve evlerinde uyuşturucu bulunan üç kişiyi tutukladı

banner476

Güzelyurt’ta trafik suçu nedeniyle durdurulan araçta uyuşturucu bulan polis, araçtaki üç kişiyi tutukladı.

banner825
Trafik suçu nedeniyle durdurulan araçta ve evlerinde uyuşturucu bulunan üç kişiyi tutukladı
 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Büyük Ada Sokak üzerinde, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı trafik ekipleri tarafından durdurulan Y.A.(E-26)’nın kullandığı ve İ.A.M.B.(E-26) ile A.D.(E-23)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet elle sarılmış sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yürütülen soruşturma kapsamında birlikte kalmakta oldukları Gönyeli’deki evlerinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı.

Olayla ilgili Soruşturma devam ediyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.