Sizin Dünyanız: Umure Örs

Bugünkü konuğum haklara saygılı, kahkahaları özgür, halkların kardeşlik hayaline sıkı sıkıya bağlı bir kadın... Hayatını kitaplar arasında geçirmiş öğrendiklerini hayata yansıtmaktan korkmayan emekli bir kütüphaneci Umure Örs...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Haklara saygılı – duygusal.Sosyolog olurdum.Toplumsal sorunlar ve ülkem.İkiyüzlülük ve hak ihlalleri.Yabancı dil öğrenmemek.Ailem.Sosyal Hizmetler Dairesi’nde göreve başlamak.Mehmed Uzun – Kader Kuyusu.Türkü.Gönül.Saat.Özel günler için aldığım elbiseler.KT Eğitim Vakfı’na bağış.Daha yavaş yaşamak.Hapsetmediğim kahkahalarım.Yalancılık.Paylaşmak.Pirinçli Köfte – Fırın Makarnası.Sınırların olmadığı halkların kardeş olduğu bir dünya.Her şey.Ece Temelkuran.Çin Milli Kütüphanesi.Karavan almak.Dünyadan öteki kelimesini silmek isterdim.