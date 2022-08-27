Sizin Dünyanız: Umure Örs

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Haklara saygılı – duygusal.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Sosyolog olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Toplumsal sorunlar ve ülkem.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İkiyüzlülük ve hak ihlalleri.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yabancı dil öğrenmemek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Sosyal Hizmetler Dairesi’nde göreve başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Mehmed Uzun – Kader Kuyusu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türkü.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Gönül.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Saat.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Özel günler için aldığım elbiseler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
KT Eğitim Vakfı’na bağış.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Daha yavaş yaşamak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hapsetmediğim kahkahalarım.
OLMASA DA OLUR...
Yalancılık.
OLMAZSA OLMAZ...
Paylaşmak.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Pirinçli Köfte – Fırın Makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sınırların olmadığı halkların kardeş olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Her şey.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Ece Temelkuran.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Çin Milli Kütüphanesi.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Karavan almak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dünyadan öteki kelimesini silmek isterdim.