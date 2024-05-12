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Trafik denetimlerinde 529 araç sürücüsü rapor edildi

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Trafik denetimlerinde 529 araç sürücüsü rapor edildi
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Ülke genelinde dün yapılan trafik kontrollerinde kontrol edilen 1939 araç sürücüsünün 529’u rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, denetimler sonucu; toplam 1 sürücü tutuklandı, 35 araç ise trafikten menedildi.
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
“369 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sigortasız araç kullanmak, 98 diğer trafik suçları.”
 
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