Trafik denetimlerinde 529 araç sürücüsü rapor edildi

Ülke genelinde dün yapılan trafik kontrollerinde kontrol edilen 1939 araç sürücüsünün 529’u rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, denetimler sonucu; toplam 1 sürücü tutuklandı, 35 araç ise trafikten menedildi.
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
“369 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sigortasız araç kullanmak, 98 diğer trafik suçları.”
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