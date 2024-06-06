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Trafik denetimlerinde 503 kişi ceza aldı, 29 araç trafikten men edildi

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Trafik denetimlerinde 503 kişi ceza aldı, 29 araç trafikten men edildi
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Lefkoşa ve İskele’de dün akşam yapılan eş zamanlı trafik denetimlerinde toplam 503 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı;  29 araç ise trafikten men edildi.
Trafik ekipleri tarafından 947 araç sürücüsünün kontrol edildiği Lefkoşa’daki denetimlerde 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı; 5 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen araç sürücülerinin 59’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 110’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 41’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1‘i de trafik ışıklarına uymamaktan rapor edildi.

İskele’deki trafik denetimleri…

İskele’de 589 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde de 139 araç sürücüsü rapor edildi; 24 araç ise trafikten men edildi.
İskele’de rapor edilen sürücülerin 60’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü de sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.
 
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