Trafik denetimlerinde 471 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 2 bin 26 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 471 araç sürücüsü rapor edildi.





Polis Basın Bülteni'ne göre, 1 sürücü tutuklanırken, 34 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“Raporların 332'si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 61’i diğer trafik suçları.”

