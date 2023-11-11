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Trafik denetimlerinde 1936 sürücü kontrol edildi, 354 sürücü rapor edildi

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Bir sürücü tutuklandı, 48 araç trafikten men edildi

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Trafik denetimlerinde 1936 sürücü kontrol edildi, 354 sürücü rapor edildi
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Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1936 araç sürücüsü kontrol edilerek, 354 sürücü rapor edildi. Bir araç sürücüsü tutuklanırken, 48 araç ise trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre denetimlerde, 164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 106’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 354 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç sürücüsü tutuklanırken, 48 araç ise trafikten men edildi.
-İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ise ikamet izinsiz toplam 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma sürüyor.
 
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