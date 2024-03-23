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Trafik bir genç fidanı daha aldı

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Trafik bir genç fidanı daha aldı
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Girne'de akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaşamını yitirdi, biri ağır, 4 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 17:00 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 20 yaşındaki Gökmen GÜNİKEN, yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırma çıkması sonucu o esnada kaldırım üzerinde batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan 22 yaşındaki kadın Cihan YÜKSEL, 21 yaşındaki kadın Büşra YAVUZ ve 21 yaşındaki Begüm DÖŞKAYA'ya çarpmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu yaya Cihan YÜKSEL olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan yaya Büşra YAVUZ ile hafif yaralanan Begüm DÖŞKAYA kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Gökmen GÜNİKEN ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın ise tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastahanesinde devam edilmektedir. Soruşturma devam etmektedir.
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