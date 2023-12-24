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Trafiğe bir kurban daha

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Trafiğe bir kurban daha
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Girne’de 8 Aralık’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 85 yaşındaki Ahmet Güzan, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Güzan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, doğu istikametine seyreden Hasan Çaylı (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün, önceden meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridinde yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet Güzan’a (E-85) çarpması sonucu olmuştu.
 
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