Trafiğe bir kurban daha

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 03.40 sıralarında meydana gelen kaza, Ali Rıza Avukat’ın yönetiminde bulunan HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmesi ile oldu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza Avukat kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül Rıfkı’nın (K-51) ise yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

