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Trafiğe bir kurban daha

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Trafiğe bir kurban daha
Lefkoşa-Mağusa anayolunun ilk kilometrelerinde yaklaşık 1 saat önce meydana gelen kötü kazada araçta sıkışan kadın hayatını kaybetti.
Genç Yemleri Fabrikası önünde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda NS 140 plakalı aracın yoldan çıkarak takla atması sonucunda yol kenarındaki beton kolona çarparak durması sonucunda yaşanan kazada araçta bulunan erkek şahıs araçtan yaralı olarak çıkarılırken, araçta sıkışan kadın hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da gelerek incelemelerde bulundu.
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