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Toklu’nun durumu iyi

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Gaziköy’de bıçaklanan polis memuru Fahri Toklu’nun bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi

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Toklu’nun durumu iyi
 
Gaziköy’de önceki akşam meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, polis Fahri Toklu’nun durumunun iyi olduğunu, bilincinin açık olduğunu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki akşam görevi başında suçluları yakalamaya çalışırken üç yerinden bıçaklanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan polis memuru Fahri Toklu’yu ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkede huzuru ve güveni sağlayan polislerimize teşekkür ederken, bu çirkin saldırıyı çok sert şekilde kınadı.

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