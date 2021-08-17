Acil Kan Aranıyor

Yakındoğu Hastahanesinde yatmakta olan olan bir hasta için çok acil 0 RH + kan aranmaktadır. Kan verebilecek olanların Yakın Doğu Hastahanesi kan bankasına YEKTA ÇİÇEK MANİOĞLU adına bağış yapması önemle rica olunur.



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