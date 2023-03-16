Tırın üzerindeki konteyner ev yola düştü

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Mutluyaka kavşağı yakınlarında, tır üzerinden yola düşen konteyner, polisin emniyet tedbirleri sonrasında olay yerinden kaldırıldı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında Emre Özer (E-24) yönetimindeki TMU 983 plakalı tır aracın üzerinde taşınan konteyner (hazır ev), halatlarının kopması sonucu tır üzerinden yol kenarına düştü.

Olayda yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

