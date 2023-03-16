Akaryakıta indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.56 kuruş, EuroDizel’e ise 0.93 kuruş indirim uygulandı.

Yeni fiyatların gece yarısı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakanlık, yeni fiyatları şöyle açıkladı:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 19.70 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20.01

EuroDizel: 18.75 TL

