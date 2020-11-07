Tekne deniz yerine karada yüzdü

Gazimağusa'da meydana gelen kazada, taşınan bir tekne yola devrildi; sonrasında dökülen akaryakıt nedeniyle trafikte yaşanan aksaklık giderilerek yolda yeniden trafik akışı sağlandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Dursun Karabatak yönetimindeki TKG 369 plakalı çekici araç, ayrı bir çekici üzerinde bulunan tekneyi çektiği esnada hurmalı çembere giriş yaptığı sırada çekici demirinin kopması sonucu tekne yol içerisine devrildi.

Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olmadı.



Teknenin yol içerisine devrilmesi sonucu yol içerisine dökülen akaryakıttan dolayı yolda oluşan kayganlığı gidermek için yolda kumlama yapılması sağlandı ve geminin yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafik akışına açıldı.