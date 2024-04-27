Tecavüzcülere 7’şer gün daha tutukluluk

Ülkeye bayram tatili için 3 günlüğüne gelen ve Girne'de 13 Nisan'da bir eğlence mekanında tanıştıkları 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kıza, Girne’de kiraladıkları bir apartman dairesinde tecavüz eden 5 zanlı dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
13 gündür poliste tutuklu olan zanlılar, verdikleri ifadede genç kızın kendi rızası ile ilişkiye girdiğini söyledi.
Polis zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, olayın çok ciddi ve hassasiyetine vurgu yaparak zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.
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