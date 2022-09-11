Tartıştığı kişiye kürek sapıyla vurarak yaraladı

Polis Basın Bülteni’ne göre Gönyeli’de önceki gece E.G.(E-61) tartıştığı C.G.D’nin (E-59) başına kürek sapıyla vurarak, kafatasının çatlamasına sebep oldu.
Olay sonucu yaralanan C.G.D’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, nöroloji servisinde müşahede altına alındığı, E.G’nin tutuklandığı bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.