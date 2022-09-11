Tartıştığı kişiye kürek sapıyla vurarak yaraladı

Polis Basın Bülteni’ne göre Gönyeli’de önceki gece E.G.(E-61) tartıştığı C.G.D’nin (E-59) başına kürek sapıyla vurarak, kafatasının çatlamasına sebep oldu.

Olay sonucu yaralanan C.G.D’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, nöroloji servisinde müşahede altına alındığı, E.G’nin tutuklandığı bildirildi.

