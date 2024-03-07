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Tapu Dairesi çalışanı, Dürüst'ten 300 Dolar 'ödül' almış!

KTSÜ'de devam eden "sahte fatura ve diploma" soruşturması kapsamında, Güzelyurt Tapu Dairesi'nde görevli 38 yaşındaki Erkan Kırallar, Kemal Dürüst'ten"iltimas karşılığında 300 Dolar ödül aldığı" iddiasıyla tutuklandı

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Tapu Dairesi çalışanı, Dürüst'ten 300 Dolar 'ödül' almış!
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "sahte fatura ve diploma" soruşturması kapsamında, Güzelyurt Tapu Dairesi'nde görevli 38 yaşındaki Erkan Kırallar, "iltimas karşılığında ödül aldığı" iddiasıyla tutuklanarak Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı.
Polis, KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst'ün, zanlıya "tapudaki işlemlerini hızlandırması amacıyla 300 Dolar 'ödül' verdiğini" bu yönde hem ifade olduğunu, hem de belge bulunduğunu söyledi.
Polis, zanlının aynı şekilde 500 Dolar ve 1000 Euro aldığı yönündeki bir şüpheyi de araştırdıklarını belirtti, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
"KAMU HİZMETİNDE GÖREVLİ KİŞİNİN İLTİMAS KARŞILIĞI ÖDÜL ALMASI" SUÇU NEDİR?
Kamu hizmetinde görevli herkesi kapsayan bu suçun, kendisine sağlanan para, mal veya herhangi bir ödül karşılığında, görevini yaparken bir kişiye öncelik tanıyan veya herhangi bir biçimde onun lehine iltimas yapan kişiyi tarif ediyor. Söz konusu suçu işleyen kamu görevlisi, dört yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılıyor.
 
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