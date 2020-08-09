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Sürücünün dikkatsizliği pahallıya mal oldu

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Sürücünün dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Lefkoşa'da bu sabah sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Bugün saat 07.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Gönyeli çemberine doğru seyreden 22 yaşındaki Sergen ERSOYOĞLU yönetimindeki HF 763 plakalı araç ile direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan bulunan bordur taşlarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi halen LDH Acil Servis de sürüyor.

Kaza sonucu arabanın sol ön tekerleği koparak yola savruldu.
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