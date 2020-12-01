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Sürücülerin dikkatine

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Sürücülerin dikkatine
Polisten yapılan duyuruda İskele -Karpaz yolunda aşırı yağoş nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi. 
Polisten yapılan duyuru şöyle:
Sürücülerin Dikkatine 
Karpaz Bölgesinde etkili olan sağnak yağış nedeniyle,  İskele- Karpaz Anayolunun, Mehmetçik  - Çayırova kavşakları arasında şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintikeri ve akarlar oluşmuştur. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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