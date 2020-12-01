Polisten yapılan duyuruda İskele -Karpaz yolunda aşırı yağoş nedeniyle oluşan su birikintileri nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Polisten yapılan duyuru şöyle:

Sürücülerin Dikkatine

Karpaz Bölgesinde etkili olan sağnak yağış nedeniyle, İskele- Karpaz Anayolunun, Mehmetçik - Çayırova kavşakları arasında şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintikeri ve akarlar oluşmuştur. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.