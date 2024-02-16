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Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa'da polis ekipleri tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen 32 yaşındaki Afrika uyruklu Daniel Arjimowa’nın üzerinde yapılan aramada, 2 gram Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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Şüpheli hareketleri ele verdi
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Lefkoşa'da önceki gün 17.00 sıralarında, Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekibi, şüpheli vaziyette tespit edilen 32 yaşındaki Afrika uyruklu Daniel Arjimowa’nın üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Daniel Arjimowa tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 14 Şubat 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Ortaköy’de devriye gezen Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin şüpheli tavırlar sergileyen zanlının üzerinde arama yaptığını söyledi. Polis, zanlının pantolonunun cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu ve olayın narkotik şubeye aktarıldığını açıkladı.
Polis, zanlının narkotik tarafından teslim alınarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının sorgusunda işlediği suçları itiraf ettiğini, uyuşturucu maddeyi ocak ayı 2024 yılı içerisinde içmek için aldığını söylediğini aktardı.
Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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