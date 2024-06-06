İskele’de dün yapılan denetimler sırasında şüpheli davranan bir kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı; şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, dün akşam saatlerinde Long Beach çemberinde trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.D.'nin (E-26) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiği ve emare olarak alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, zanlının İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edildiği ve emare olarak alındığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.