İskele’de dün yapılan denetimler sırasında şüpheli davranan bir kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı; şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, dün akşam saatlerinde Long Beach çemberinde trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.D.'nin (E-26) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiği ve emare olarak alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, zanlının İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edildiği ve emare olarak alındığı belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.
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