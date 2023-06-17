Güzelyurt’ta Süleyman Güder, izinsiz topladığı telefon ve elektrik kablolarını yakıp erittiği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı

Güzelyurt’ta meydana gelen olayda izinsiz şekilde topladığı telefon ve elektrik kablolarını yakıp eriten 41 yaşındaki Süleyman Güder tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Güder'in topladığı maddelerin eski maden niteliğinde muhtelif alüminyum ve bakır malzemeler olduğunu ifade etti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Sönmez, meseleyle ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Yeminli şahadet veren polis Hasan Sönmez, zanlı Süleyman Güder'in Güzelyurt baraj mevkiinde yetkili makamdan “izinsiz ateş yakma ve izinsiz maden tacirliği” suçlarını işlediğini söyledi.

Polis, “Geçtiğimiz gün Mevlevi köyü ve Şahinler arası telefon kabloların bilerek ve isteyerek zarara uğratıldığı ve konu ile bağlantılı olduğuna inanılan ve şu an huzurunuzda bulunan zanlı Süleyman Güder, baraj bölgesinde ‘yetkili makamdan izinsiz ateş yakma ve izinsiz maden tüccarlığı’ suçlarından dolayı suçüstü yakalanarak tutuklanmıştır” dedi.

Polis, zanlının bir önceki davayla bağlantılı olabileceği ve serbest kalması durumunda emarelere müdahale etmesi kuvvetle muhtemel olduğu için zanlı aleyhinde 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin kalp hastası olduğunu söyleyerek bu süreyi kontrol altında olması gerektiği için hastanede geçirmesini talep etti.

Yargıç mahkemeye sunulan talebi reddederek böylesi bir ayrıcalığı yapmalarının mümkün olmadığını yargının, her bireye eşit olduğunu ifade etti. Yargıç, buna ek birçok kanser hastası mahkumun halen merkezi cezaevinde tutulduğunu ekleyerek zanlı aleyhine doktor kontrolü yapılmasını söyledi.

Yargıç, zanlı Süleyman Güder'e Güzelyurt nezaretinde aleyhine istenilen 3 gün ek tutukluk emrini verdi

