Soyguncular, havalimanında yakalandı

Girne’de iki kişi, 37 yaşındaki Rus vatandaşını ciddi şekilde darp edip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, 16 bin Dolar ile bin TL nakit parayı zorla aldı. Olaydan hemen sonra havalimanına kaçan iki soyguncu, Antalya uçağına binmek üzereyken polis tarafından yakalandı

Girne’de bir kişi darp edilip soyuldu. Polis olayla iki kişiyi Havalimanı’nda tutukladı.

Olay önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Girne’de Denis Ermakov ve Andrei Naumenko, nakit para karşılığı kripto para satmak için kaldıkları ikametgaha davet ettikleri 37 yaşındaki Rus vatandaşı isminin baş harfleri A.O.'yu ciddi şekilde darp edip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, tasarrufunda bulunan 16 bin ABD doları ile bin TL nakit parayı zorla aldı.

İki soyguncu Havalimanı’nda yakalandı. Zanlılar, Denis Ermakov ve Andrei Naumenko soygun” ve “ciddi darp” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki ikametgah içerisinde, Girne’de sakin zanlılar Denis Ermakov ve Andrei Naumenko’un nakit para karşılığı kripto satmak için konu ikametgaha davet ettikleri İskele’de sakin 37 yaşındaki Rus vatandaşı isminin baş harfleri A.O.'yu ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

A.O’nun ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandı ile bağlayarak tasarrufunda bulunan 16.000 Amerikan Doları ve 1.000 Türk Lirası nakit parasını alıp sirkat ettiklerini belirten polis, zanlıların incelenen kamera görüntüleri ve müştekinin kendilerini telefon kamerası ile kaydetmesinin tespit edildiğini ve arama başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis yapılan ileri soruşturmada zanlıların taksi ile Havaalanına gittiklerinin tespit edildiğini ve temin edilen tutuklama emri ile Antalya uçağına binmek üzere tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis tutuklanan zanlıların sözlü beyanları olduğunu bu beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıuç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

