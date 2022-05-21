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Son dakika: Koruçam'da büyük yangın

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Son dakika: Koruçam'da büyük yangın
Ülkemizde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte arazi yangınlarında da artış yaşanmaya başlandı.
Kuzey Kıbrıs'ın en batısı olan Koruçam bölgesinde yaklaşık 1 saat önce başlayan arazi yangını büyüyerek devam ediyor.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında, Koruçam köyünün güney batı kısmındaki çöplük alanda başlayan yangın geniş alana yayıldı. Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
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