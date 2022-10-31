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Son bir haftada trafikteki bilanço: 2 ölü, 19 yaralı

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Ülkede son bir haftada meydana gelen 62 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı

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Son bir haftada trafikteki bilanço: 2 ölü, 19 yaralı
 

Polisin açıklamasına göre, 24 – 30 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 2 milyon 553 bin TL’lik hasar tespit edildi.

Kazaların22’si Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 20’si Girne, 2’si Güzelyurt ve 2’si İskele’de meydana geledi.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 1356 trafik suçu tespit edildi.

Sürücüler 235 kez süratli, 12 kez tehlikeli, 21 kez dikkatsiz, 220 kez seyrüsefer ruhsatsız, 5 kez sürüş ehliyetsiz, 26 kez alkollü, 138 kez emniyet kemersiz, 66 kez muayenesiz, 50 kez sigortasız, 4 kez “A” yol kullanma izinsiz, 3 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 4 kez koruyucu miğfer başlıksız motor kullanmaktan ceza aldı.

Ayrıca, aynı süre içerisinde seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 269, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 99, trafik ışıklarına uymamaktan 2, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan 1 ve diğer trafik suçlarından 201 kez cezai işleme gidildi.
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