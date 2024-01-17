Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

16.01.2024 tarihinde, 18:30-22:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da sakin Mehmet

GEÇİT (E-40), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını

yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam

etmektedir.

16.01.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lapta’da sakin Rıchard Henry ROUND

(E-70) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm

sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.



ANİ VE GAYRI TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)



15.01.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren

Hasan ŞAHİN (E-44)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri

alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam

etmektedir.



ŞANS OYUNLARI YASASINA AYKIRI HAREKET(GELİŞME)



15.01.2024 tarihinde, Girne’de bulunan bir ikametgaha, Mali Suçlarla Mücadele Şube

Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden

izinsiz olarak kumar oynanması için hizmet verdikleri tespit edilen 4 kişi tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.V.(K-30), Y.C.(K-42),

M.S.(K-43) ve A.R.(K-40) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK



16.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve

kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak

ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma devam etmektedr.



YANGIN



17.01.2024 tarihinde, saat 07:50 sıralarında, Gazimağusa’da Kale İçi Bedesten Sokak

üzerinde bulunan boş bir dükkanın dış kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın

meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu,

bahse konu dükkanın dış duvarındaki ahşap kaplama yanarak zarar görmüştür. Soruşturma

devam etmektedir.