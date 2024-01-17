Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
16.01.2024 tarihinde, 18:30-22:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da sakin Mehmet
GEÇİT (E-40), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını
yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam
etmektedir.
16.01.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lapta’da sakin Rıchard Henry ROUND
(E-70) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm
sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
ANİ VE GAYRI TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)
15.01.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren
Hasan ŞAHİN (E-44)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri
alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam
etmektedir.
ŞANS OYUNLARI YASASINA AYKIRI HAREKET(GELİŞME)
15.01.2024 tarihinde, Girne’de bulunan bir ikametgaha, Mali Suçlarla Mücadele Şube
Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden
izinsiz olarak kumar oynanması için hizmet verdikleri tespit edilen 4 kişi tutuklanmıştı.
Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.V.(K-30), Y.C.(K-42),
M.S.(K-43) ve A.R.(K-40) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK
16.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve
kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak
ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedr.
YANGIN
17.01.2024 tarihinde, saat 07:50 sıralarında, Gazimağusa’da Kale İçi Bedesten Sokak
üzerinde bulunan boş bir dükkanın dış kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın
meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu,
bahse konu dükkanın dış duvarındaki ahşap kaplama yanarak zarar görmüştür. Soruşturma
devam etmektedir.