Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 kişiye ceza kesildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasında denetimlerin dün gece 22.00 ve bu sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.
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