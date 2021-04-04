banner583
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
2 0
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
22 0
 
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
193 0
19 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
18 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
29 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
40 0
banner529
banner570

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 kişiye ceza kesildi

banner476

banner624
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 kişiye ceza kesildi
banner630
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasında denetimlerin dün gece 22.00 ve bu sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.