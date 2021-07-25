Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 25 kişiye ceza kesildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 25 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan Z.K.’nin (E-46) dün saat 15.30 sıralarında otelde müşteri olarak kalan bir şahsa ait toplam 25.000 TL nakit parayı para kasası içerisinden alarak, çaldığı tespit edildi. Z.K. tutuklandı.