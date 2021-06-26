Sırlarla dolu bir ölüm

Gönyeli'de 38 yaşındaki Hakan Yalçın, apartmandan düşerek ağır yaralandı ve ambulans ile hastaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir zanlı tutuklandı. Zanlının evinden bir kilo bonzai türü uyuşturucu çıktı



Gönyeli'de önceki gece 22.00 – 23.00 saatleri arasında 38 yaşındaki Hakan Yalçın, apartman yüksekliğinden düşmesi sonucu yaralanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Akabinde olay mahalli ve bahse konu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 296 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın ölümü ile ilgili ihmali olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Eren İşlek tutuklandı.

Gönyeli’de meydana gelen ölüme sebebiyet verme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Eren İşlek dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, olguları aktardı. Polis, 24 Haziran 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde zanlı Eren İşlek’in Gönyeli’de ikamet etmekte olduğu apartmanın çatı katından arkadaşı Hakan Yalçın’ın düştüğünü anlattı.

Polis, zanlı Eren İşlek’in arabasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdüğünü ancak henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tekrar Gönyeli’deki ikametgâha götürdüğünü anlattı.

Polis, Hakan Yalçın’ın ikametgâhta fenalaşması üzerine zanlı Eren İşlek’in 112 Acik Servisi aradığını ve Hakan Yalçın’ın devlet hastanesine götürülürken vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının müştekiyi saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını anlattı.

Polis, zanlının evinde huzurunda yapılan aramada 12 büyük paket sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, müştekiye otopsi yapılacağını ve meselenin soruşturulacağını söyleyerek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

