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Lastiği patlayan minibüs devrildi: 5 yaralı

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Lefkoşa Güzelyurt anayolu Türkeli kavşağında tekerleği patlayan minibüs, bariyerlere çarpıp takla attı, 5 kişi yaralandı

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Lastiği patlayan minibüs devrildi: 5 yaralı
 
Lefkoşa Güzelyurt anayolunun Türkeli kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mehmet Kurtgöz yönetimindeki RL 358 plakalı minibüs, sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp yol içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişinin tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor. 

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